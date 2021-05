A estatística oficial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revela-nos que em 2008 Odemira albergava dois mil estrangeiros, essencialmente do Leste europeu.O concelho somava pouco menos de metade do total de imigrantes do distrito de Beja. Os números de 2019, os mais recentes que o SEF revela, são diferentes. Estavam registados no concelho alentejano mais de 8 mil estrangeiros enquanto em Beja eram pouco mais de 12 mil, sobretudo da Índia, Nepal ...