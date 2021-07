Os jogos do biquíni

Os Jogos Olímpicos de Tóquio arriscam-se a ser históricos e não é só por decorrerem num acético ambiente pandémico. Desportivamente, os dias que já levamos do evento a decorrer no Japão têm-se revelado pouco significativos. Só um amorfismo reinante explicará que uma potência do desporto, como os EUA, tenha pela primeira vez em 49 anos passado um dia olímpico sem vencer uma medalha. Já não acontecia desde os jogos de 1972, em Munique. Não é caso único. Veja-se Portugal. A missão nacional, que contou com um financiamento estatal de 18,5 milhões de euros para um objetivo de duas medalhas, já viu a sua única medalhada nos últimos jogos, a judoca Telma Monteiro, ficar fora do pódio. É certo que a prova ainda vai a meio e sabe-se que não é só no futebol que os prognósticos são avisados no final dos jogos. As perspetivas não são, contudo, muito animadoras.Tóquio pode não ficar na história pelos recordes, mas é certo que muito se falará da olimpíada nipónica nem que seja pela… moda.