Pandemia em roda livre

A análise dos números relativos às infeções por Covid-19 coloca Portugal num lugar preocupante. Na Europa, os mais de 48 mil infetados por mil habitantes que registamos só são ultrapassados pelos 77 mil da descontrolada República Checa, pelos 76 mil do aportuguesado Luxemburgo, pelos 48 mil da outrora exemplar Suécia, e pouco mais. A derrapar assim, seria de esperar que estivéssemos eficazes na vacinação. Mas não. Continuamos a cair neste ranking e somos agora o 19º País que mais vacina por mil habitantes. Ou seja, está tudo a correr mal e vai ficar pior. Estes números refletem já o abrandamento das medidas no Natal, mas não o efeito de um réveillon sem vigilância rigorosa ou de festas sem punições exemplares. É a previsibilidade do disparo de casos nos próximos dias que vai ditar mais um confinamento e respetivas justas compensações financeiras para os pequenos negócios como que se o cofre dos fundos não tivesse fundo. Até quando aguentará o País a errância de um Governo que não aprende com falhas atrás de falhas?

