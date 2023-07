Francisco nomeou 21 novos cardeais – um é Américo Aguiar –, o que reforça a voz hispânica no Colégio Cardinalício, que passará a ter 243 membros dos quais 137 terão voto no conclave, caso se realize em breve, que elege o Papa (membros com mais de 80 anos ficam fora do sufrágio).



Espanha passa a potência cardinalícia, igualando os EUA e só abaixo dos italianos.









Ver comentários