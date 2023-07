A polícia brasileira matou no ano passado uma média de 18 pessoas por dia. A maioria das 6430 vítimas das forças de segurança é do sexo masculino (99%) e, sem surpresa, negros (83%). Quase metade destes mortos (45%) é jovem: tem entre 18 e 24 anos. A brutalidade destes números, relativos a 2022, consta de mais uma edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ontem revelado.









Ver comentários