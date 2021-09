Como um vírus invisível e cobarde, o jihadismo foi-se multiplicando em células silenciosas durante anos a fio, com aparições mais ou menos impactantes, até ter surpreendido o Mundo com a espetacularização do terror.Foi a 11 de setembro de 2001.Nada terá mudado tanto o nosso quotidiano como as ondas de choque causadas por esses atentados em Nova Iorque e na Virgínia, que vimos praticamente em direto.