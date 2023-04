A Rússia assumiu no Dia das Mentiras a presidência mensal e rotativa do Conselho de Segurança, órgão da ONU que deveria garantir a paz e a segurança do Mundo. Não é a primeira vez que um membro é também o responsável pelo ataque – não provocado – a outro membro da organização.



Foi assim quando os EUA invadiram o Iraque.









Ver comentários