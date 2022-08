O mundo livre deve regozijar com a recuperação de Salman Rushdie. O autor de "Versículos Satânicos" passou metade da vida ativa a fugir de uma ‘fatwa’, mas foi nos EUA, às mãos de um simpatizante de Khomeini, que esteve mais perto da morte.



O ocidente - responsável pelas frouxas sanções contra Teerão - não pode ser cúmplice do pusilânime silêncio dos líderes do Irão, corja de fanáticos apostados em aniquilar os valores da nossa democracia ou, no Islão, os que se opõem à teocracia dos Aiatolas.









Ver comentários