O líder do Chega ficou doente com Covid-19 e, soube-se depois, não está vacinado porque recusou sê-lo. Está no seu direito. Longe vai o tempo (fevereiro deste ano) em que André Ventura questionava e, magnânimo, respondia: “Quem de nós não quereria estar imune ao vírus? Qualquer um de nós. Todos queremos”.Soubemos por acaso – e por uma sórdida publicação feita por apoiantes do Chega de Vila Real no Facebook – que Ventura tinha mudado de opinião.