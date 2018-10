Por estas horas cumpre-se um ano sobre os trágicos incêndios de Outubro de 2017, que dilaceraram muitos concelhos do Centro do país, especialmente nos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Leiria – nos dois primeiros com muitas insubstituíveis perdas humanas.



Os dados são dramáticos e devem ser lembrados. ...