Destino de gastronomia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há dias, Viseu foi a cidade portuguesa sensação na revelação das novas Estrelas Michelin para a restauração. A cidade de Viriato inscreveu, pela primeira vez, o seu nome no famoso guia mundial de gastronomia, através do restaurante Mesa de Lemos, com a assinatura do talentoso Chef Diogo Rocha e o mérito empresarial de um viseense visionário e singular — Celso de Lemos.Em poucas horas, os nomes de Viseu, do Mesa ... < br />