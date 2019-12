Visão 360 graus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Convido as leitoras e os leitores para uma breve reflexão em Viseu, a partir do acontecimento que marcou o último fim de semana na Cidade de Viriato. Refiro-me ao festival literário ‘Tinto no Branco’, que ao cabo de apenas cinco anos se converteu num dos mais importantes eventos literários do País e — sem concorrência — no mais importante do Interior português.Um festival que, rompendo com preconceitos e estereó... < br />