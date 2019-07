Viseu, hoje

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Muito raramente aproveito esta coluna em causa própria. Refiro-me a Viseu, a cujo município presido. Claro está que sempre procuro imprimir nesta crónica semanal a sensibilidade de quem vive e trabalha fora dos chamados ‘grandes centros urbanos’ e no Interior do País.A sensibilidade das ‘Terras do Demo’ (na expressão cunhada por Aquilino Ribeiro) é um ato de cidadania do qual não prescindo, e que justifica ... < br />