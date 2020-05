Crise e poder local

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Estes são tempos únicos, mesmo do ponto de vista jurídico-constitucional. As necessidades e as carências do Estado nunca foram tão fortemente evidentes, quer do ponto de vista dos meios, como da sua proximidade com os cidadãos. Ficou claro que o poder real e efetivo continua distante e mal articulado, quando é necessário agir de forma rápida e eficaz.O primeiro exemplo que tivemos foi o do IVA: os autarcas gastavam milhares ...