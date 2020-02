Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Talvez estejamos perante uma das maiores reviravoltas processuais da história judicial moderna. A verdade é que cada vez mais indícios apontam para que António Joaquim tenha estado fora do contexto do homicídio de Luís Grilo. Os sucessivos adiamentos da leitura do acórdão parecem corroborar isso mesmo: a justiça não sabe ainda bem que destino há de dar a um dos casos mais controversos dos últimos anos.Alguma ...