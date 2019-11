Maus ventos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Espanha vai realizar este domingo as quartas eleições legislativas no mesmo número de anos. A julgar pelas sondagens, a notícia mais relevante será o crescimento do Vox, o partido de extrema-direita.Os inquéritos de opinião apontam para que o partido de Santiago Abascal seja o quarto ou mesmo o terceiro mais votado, atrás de PSOE e PP e à frente do Cidadãos, que deverá ser o grande derrotado de domingo.