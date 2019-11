Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Governo aprovou o aumento do salário mínimo para 635 euros, fazendo praticamente um quarto do caminho para nos quatro anos da legislatura chegar aos 750 euros que inscreveu no seu programa.Não é um aumento qualquer. Em valor absoluto, será o mais elevado desde 1991. Se descontarmos a inflação, é o melhor desde 2010. Por muito que concordemos com as boas intenções da medida, ela terá um impacto importante na ... < br />