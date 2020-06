A última rota da TAP

Deve a TAP ser resgatada com dinheiro emprestado pelos contribuintes? O papel que a companhia aérea desempenha no turismo nacional – e por arrasto no emprego e na economia – justifica que se o faça. Um exemplo: os brasileiros e os norte-americanos ganharam um peso relevante nas receitas das unidades hoteleiras graças às novas rotas abertas pela companhia aérea.É, de resto, por causa desta importância para a economia que Bruxelas deu luz verde a um financiamento de até 1,2 mil milhões de euros do Estado à TAP para a salvar da agonia financeira. Caso contrário, e por se encontrar em dificuldades antes mesmo da pandemia, não haveria dinheiro público.O empréstimo vem com condições. Um controlo maior da gestão e da tesouraria pelo Governo, taxas de juro elevadas e um prazo de seis meses para pagar. Que não será possível cumprir, o obrigará a adotar um plano de reestruturação, cortando pessoal, aviões e rotas. Veremos se estas últimas serão decididas em função de critérios de racionalidade económica ou meramente políticos. Se vingar a segunda via, a TAP dificilmente sairá do buraco.É bom lembrar que o enquadramento da UE para o apoio à TAP obedece ao princípio de "uma vez, última vez". Esta pode ser a última rota para a companhia aérea encontrar a sustentabilidade.