Amiguismos

As suspeitas conhecidas na Operação Teia apontam para que Joaquim Couto, presidente da Câmara de Santo Tirso, seja a aranha que tecia os fios de uma rede de poder e corrupção que envolve a sua mulher, o presidente do IPO do Porto e o presidente da Câmara de Barcelos.Joaquim Couto é um dinossauro socialista, que esteve quase sempre ligado ao poder local, é membro da comissão política nacional, preside à Mesa da ... < br />