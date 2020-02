Ganhos e perdas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois de muito sangue, suor e lágrimas de crocodilo o Orçamento do Estado (OE) lá passou no Parlamento. Se alguns partidos conseguiram tirar dividendos políticos, outros ficaram a lamber feridas. "PS, PCP e CDS saem de cabeça baixa", disse Rui Rio.Pelo contrário, quem saiu por baixo foi o líder do PSD e Catarina Martins, sua aliada de circunstância. Apostaram tudo numa medida, a descida do IVA da eletricidade, e saíram derrotados.... < br />