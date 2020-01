Isabel, a Medusa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A morte de Nuno Ribeiro da Cunha, diretor da banca de fortunas do EuroBic, eleva toda a trama que envolve Isabel dos Santos para outro patamar. Sejam quais forem as circunstâncias, suicídio ou homicídio, a fatalidade parece indissociável das alegações reveladas pelo Luanda Leaks e da sua constituição como arguido em conjunto com a empresária.A sua morte adensa ainda mais as suspeitas sobre este enredo que mexe com altas figuras ... < br />