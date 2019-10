Que seja desta

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O melodrama do Brexit parece caminhar para o fim, mais de três anos depois do referendo. Boris Johnson e a União Europeia chegaram a acordo sobre os termos do divórcio, para júbilo de responsáveis políticos e investidores. Mas falta ainda o texto passar no sítio onde até aqui sempre claudicou: o palácio de Westminster.Johnson precisa dos votos dos dez deputados do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP).... < br />