Rio contra o lucro

Vários políticos, entre eles o primeiro-ministro, têm dito que esta é a hora de a Banca ajudar os portugueses, depois de os portugueses terem ajudado a Banca. E com razão. Mas Rui Rio foi ontem mais longe, dizendo que seria imoral os bancos terem lucros em 2020 e 2021. O presidente do PSD, partido do centro-direita, consegue o feito de ultrapassar Catarina Martins pela esquerda.Em qualquer crise económica o sistema financeiro tem um papel fundamental....