Vamos à questão. Deve haver na administração pública quem ganhe mais do que o primeiro-ministro?

Os salários dos políticos sempre foram terreno fértil para a demagogia, que esta semana regressou em todo o seu esplendor a propósito da intenção do Governo e do PS de permitir que os juízes passem a ganhar mais do que o primeiro-ministro.David Justino veio acusar a ministra da Justiça de estar a negociar ...