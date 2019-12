Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Governo anunciou que os funcionários públicos vão ter um aumento nominal de 0,3% no próximo ano. A atualização dos vencimentos regressa, após dez anos no congelador, com uma mão cheia de nada. "Insulto", "provocação"ou "ofensa" foram as palavras usadas pelos sindicatos da Função Pública na reação ao número. Mas é preciso olhar para a história toda. Em 2020, as promoç... < br />