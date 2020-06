Crise no Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na nossa última coluna falei sobre a grande crise do Benfica, comparando o momento atual com os tempos do antigo presidente Vale e Azevedo. Todavia, em vários aspetos, é necessário ir a períodos ainda mais longínquos para encontrar algo de semelhante.Neste momento, adivinham-se mudanças na equipa técnica do Benfica. Bruno Lage será, com grande probabilidade, sacrificado. No entanto, o problema é Luís Filipe ...