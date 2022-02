Quando, há cerca de 30 anos, vi pela primeira vez na baliza no Futebol Clube do Porto um menino chamado Vítor Baía, estava longe de imaginar o ícone em que se tornaria.Com uma carreira invejável, marcada por enormes sucessos no FC Porto e FC Barcelona, bem como ao serviço da nossa seleção, o atual administrador da SAD do meu clube granjeou um estatuto internacional de que poucos se podem orgulhar.