A queda de Luís Filipe Vieira era relativamente previsível. Vieira já se encontrava em modo de sobrevivência na presidência do Benfica, tentando navegar, com notória dificuldade, os sucessivos escândalos e maus resultados desportivos que marcaram os seus últimos anos de mandato.No entanto, o que já não era tão previsível era que, ao jeito das purgas soviéticas, a ‘fotografia’ de Vieira fosse apagada com tanta rapidez da atualidade do Benfica. Enquanto Vieira se encontrava no poder, os restantes elementos da direção sempre o protegeram e atuaram com subserviência.