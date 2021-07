Neste nosso regresso, não podemos deixar de falar sobre a nossa seleção e da sua performance na tentativa, infelizmente frustrada, de defesa do título europeu, no Euro 2020. E fazê-lo com uma mensagem de orgulho e gratidão pela prestação dos nossos bravos. A Seleção foi, desde logo, bafejada pelo azar no sorteio, sendo colocada no "grupo da morte". Uma brilhante exibição frente aos anfitriões da Hungria, um ...