Cartão da polémica

O cartão do adepto é o documento que permite o acesso às zonas destinadas às claques, e é uma medida de promoção de segurança e combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos eventos desportivos, e foi alvo de críticas contundentes por parte de clubes e adeptos.A legalidade do cartão já foi suscitada perante os tribunais. Até ao momento, nenhum dos processos conheceu qualquer sucesso. A verdade é que, do ponto de vista jurídico, o cartão do adepto foi desenhado de forma inteligente, uma vez que apenas é necessário para aceder a certas zonas do estádio, e não para aceder ao próprio recinto. No entanto, trata-se de uma medida desproporcionada que urge rever, em face até de experiências falhadas de medidas similares no estrangeiro.