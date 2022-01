Ouvir alguém do Sporting a falar de "chico-espertice" em relação a cartões amarelos faz corar de vergonha até o mais fanático apaniguado do clube.Será que em Alvalade já se esqueceram do "caso Palhinha", no qual, através de artimanhas jurídicas, conseguiram que Palhinha não cumprisse castigo quando viu o 5º amarelo, tendo ficado sem castigo ainda quando viu o 6º e o 7º, obrigando mesmo a Liga a alterar os regulamentos para essa situação não se repetir no futuro?