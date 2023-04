O voto unânime no parlamento turco completou a ratificação do pedido da Finlândia para se juntar à NATO. É um processo a duas voltas, em que todos os membros aceitam que se iniciem as discussões técnicas, e um segundo momento em que os seus órgãos de soberania decidem se ratificam, ou não, os Protocolos resultantes daquelas.









