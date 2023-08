Tal como em junho passado, na Dinamarca, decorre este fim de semana, na Arábia Saudita, um novo encontro para definir os princípios que devem nortear o processo de paz na Ucrânia. Os projetos conhecidos, do da Ucrânia ao da China, da União Africana, ou do Brasil, têm muitos pontos comuns. O que se pretende é fazer a síntese, traçando o quadro do que é aceitável pelo “mundo”, para alcançar a paz.









Ver comentários