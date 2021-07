“Um café” na esplanada de Moledo

No sábado passado, aproveitando uma aberta azulada no céu de Moledo e assinalando o seu aniversário, Maria Luísa – a eleitora esquerdista da família – convidou-me para tomar "um café" numa das esplanadas da praia. Contra todas as expectativas, ela ainda sabe andar de braço dado – um costume que vem do tempo do pudor – e o passeio foi, assim, uma interrupção no nosso historial de receio pelo vírus invisível. Uma esplanada é um encontro com a civilização; infelizmente, nem toda a gente sabe apreciar esses momentos de contemplação e repouso, enquanto se bebe "um café" e uma Água de Melgaço, que são bens perecíveis e baratos.Seja como for, a ida à esplanada diante da praia fez-me regressar suavemente a um tempo que já não recordava, cheio de vozes, cheio de coisas amáveis, cheio de gestos de concordância e de conversas que prolongavam a nossa vida ou apenas o que não sabíamos acerca dela. Mas recordar é um entretenimento de velhos. Pelo contrário, uma senhora (no caso de Maria Luísa, que agora termina a sua década dos quarenta) recomeça permanentemente a viver como se ouvisse esse som das harmónicas do meu tempo, jovial e adolescente, descendo as colinas de um bairro. Aos 40 e tal anos eu já tinha uma inclinação pelas mesmas coisas que hoje me comovem e não tive de esperar por nenhum arrependimento em relação a desvarios da juventude. Talvez o tempo tenha passado depressa, talvez eu tenha envelhecido rapidamente – ou talvez as coisas ocorram desta maneira com um certo número de pessoas, sem ser necessário mencionar a "melancolia do Verão", outro grande elemento civilizador que nos impede de sucumbir aos devaneios da estação.Os meus sobrinhos não assistem a este debate íntimo. Limitar-se-ão a acordar tarde, a percorrer o caminho até à praia, a regressar à hora que lhes é mais conveniente, a jantar no terraço e a sorrir às recordações de um velho, quando entramos em diálogo: Maria Luísa, que chegou mais cedo este ano, antes da sua habitual temporada de Agosto; Pedro, que resplandece de alegria quando a namorada Isabelle, a pequena holandesa, se serve de vinho; Luís, que me explica como será a economia do futuro e como a literatura pode vir a ser um bem dispensável; Maria Leonor, que come salada e discute com Dona Elaine acerca da quantidade de açúcar a mais no pudim. O retrato compõe-se. Há um aroma de eucalipto morno e uma finíssima neblina ao princípio da noite, empurrada pelo vento da Galiza.