Uma música no Verão de Moledo

Houve um tempo em que Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, partia do princípio de que eu lia os jornais na varanda, a meio da manhã, por ficar agradado com as amigas dos meus sobrinhos, que conversavam por ali – de biquíni. Talvez houvesse um fundo de verdade (há um rasto de morigerada concupiscência na genealogia dos Homem), mas tratava-se sobretudo do romantismo de um velho rodeado de coisas proibidas e longínquas, e não da perda de princípios morais por parte de um fauno dos bosques do Alto Minho que sucumbe à canícula do Verão.De qualquer modo, conhecendo a sua família como conhecia, coleccionando histórias sobre as suas proezas, relembrando deslizes estivais, era talvez por isso que a Tia Benedita desconfiava do Verão. Mal as temperaturas altas e o ar abafado chegavam a Ponte de Lima, a matriarca dos Homem resguardava-se nas sombras do velho casarão de granito, protegido por trepadeiras e roseiras de Sta. Teresinha, com o argumento de que o calor atrofiava o espírito e causava doenças desconhecidas. Bem vistas as coisas, não era um despropósito. O velho Doutor Homem, meu pai, não costumava discutir o assunto porque sabia que as observações da Tia Benedita eram apenas prolegómenos para uma longa lista de pecadilhos a atribuir a cada membro da família, especialmente aos homens – o que faz dela, aos olhos da minha sobrinha Maria Luísa (que a não conheceu), uma feminista da ala radical. Ai de nós.