Uma piscina que nunca houve

Há muitos anos, quando a idade começou a pesar pela primeira vez (se bem que as minhas irmãs – somos cinco, três rapazes e, digamos, duas raparigas – mantenham que nasci já com fato de três peças e chapéu na mão), visitei este eremitério de Moledo e decidi que era aqui que queria aproveitar para passar os derradeiros anos da minha vida, entre arvoredo, vasos de hibiscos, japoneiras encostadas ao muro, livros acumulados ao longo de vários anos de preguiça – e o mar que sitia a Ínsua e prolonga a visão do monte de Santa Tecla, já em Espanha, do outro lado da foz do Minho.