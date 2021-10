Por Outubro adiante, dou comigo a olhar melancolicamente para o modo como, por sua vez, Dona Elaine – a governanta deste eremitério de Moledo – observa com certa tristeza as jarras com as derradeiras flores da temporada. Parece um quadro de Velázquez onde um retratado olha para outro, que por sua vez é observado por outros que são observados pelo pintor que se esconde atrás de um espelho.