A preparação da quadra

Quando se aproximava o fatal mês de Dezembro, o velho Doutor Homem, meu pai, dispunha-se a “reunir a bibliografia”. Na altura não víamos televisão e o aparelho Grundig da sala estava geralmente sintonizado no programa B da Emissora Nacional, que só funcionava à noite – de modo que “a bibliografia” era uma ocupação conveniente para as noites de Dezembro, juntamente com os discos de ópera, que descansavam desde que, no apogeu do Verão, tinham sido transferidos para a temporada que a família passava em Ponte de Lima, isolada do resto da humanidade.