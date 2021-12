Parece que uma “vaga de frio polar” veio arrefecer o meridiano de Moledo (as outras localidades que me perdoem) e fazer as apresentações do Inverno mais cedo do que no ano passado. Antigamente, os meus sobrinhos protestavam contra o frio – chegavam à casa de Moledo, onde alguns se recolhiam ao fim-de-semana (para benefício de Dona Elaine, a governanta deste eremitério, que finalmente tem para quem cozinhar), com um rasto de queixume contra os Elementos em geral.