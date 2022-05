Evidências

Um dos sinais de que envelhecemos irremediavelmente é passarmos a repetir a mesma história duas ou três vezes antes de nos darmos conta de que já a contámos ou de que alguém nos ajuda a repeti-la. Isto acontece com toda a gente, excepto comigo, que costumo repetir-me muito mais vezes.



A minha sobrinha Maria Luísa, a eleitora esquerdista da família, que semanalmente dactilografa estas crónicas no computador, acha que, além de cometer o erro de chamar "dactilografia" à arte de "digitar", ou seja, de "passar ao computador", eu me repito bastantes mais do que o necessário, sobretudo quando me refiro às pessoas que, voluntária ou inadvertidamente, incluo nestes episódios da vida de um velho minhoto.









