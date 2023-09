Houve um tempo, lá atrás, em que a minha sobrinha Maria Luísa – a eleitora esquerdista da família – se interrogava sobre aquilo que pensava serem "os mistérios sentimentais" desta família. Nessa altura, Maria Luísa anunciava o seu terceiro divórcio (nós apenas sabíamos de dois casamentos) e iniciava um período em que as suas férias de Verão passavam a decorrer em Moledo, onde as neblinas assentavam até tarde no areal da praia, o anoitecer era calmo e ventoso, e a comida de Dona Elaine constituía uma consolação definitiva.









