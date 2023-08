Há um livro qualquer, já me não lembra o título, em que Camilo se queixa de Portugal ser um país "onde se está lendo muito". Para o autor de ‘Amor de Perdição’, que é um dos seus livros mais aborrecidos, o excesso de leitura conduzia a dispepsias espirituais com o resultado de o coração trocar de lugar com o estômago.









