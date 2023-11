O velho Doutor Homem, meu pai, habituado – pela sua profissão de advogado – a escutar lamúrias e a ouvi-las com respeito (ou perderia a clientela), desvalorizava as suas próprias queixas, menosprezando achaques, avarias no seu sistema hepático, indisposições gerais, ameaças do clima. Ele dizia que, ao contrário do que se pensava, se envelhecia com mais dignidade se poupássemos nas queixas porque o rio do mundo acabava por correr quase sempre na mesma direcção.









