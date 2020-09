Até à morte de Hitler, e à decisão do governo em decretar luto nacional pela morte do facínora a 2 de Maio de 1945, o velho Doutor Homem detestava no dr. Salazar os modos, o medo, as roupas (que designava por "o modelo da Saville Row de Santa Comba Dão", se bem que soubesse que se tratava do tradicional figurino de Coimbra), certa gramática cheia de frases feitas e oblongas, os tons agudos da voz e o seu vergonhoso sentido de oportunidade