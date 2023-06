Chegámos ao mês fatal, aquele que ainda não nos castiga com o esplendor perfumado da canícula nem abre as suas portas com o frescor matinal que aos forasteiros parece permanente (mas não é).



Moledo é um microclima à beira do mar, empurrado pelos pinhais, sitiado pelas montanhas, convencido de que foi feito para o Verão.









Ver comentários