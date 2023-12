Quando calhava alguém citar um péssimo poema com o intuito de, em seguida, perguntar pelo nome do autor, o velho Doutor Homem, meu pai, alvitrava imediatamente "Guerra Junqueiro". Era uma injustiça teatral e travessa, que ele usava para abreviar o concurso de adivinhação. A verdade é que Guerra Junqueiro era um cavalheiro muito prezado naquela casa – o meu avô, administrador de quintas no Douro, foi várias vezes a Barca d’Alva e, com o poeta, contemplou as águas do rio a partir da Quinta da Batoca.









Ver comentários