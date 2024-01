Já ninguém se lembra de ter nevado em Moledo, coisa que Isabelle, a pequena holandesa, esposa do meu sobrinho Pedro, acha um atrevimento. Ela nasceu na longínqua e gelada Frísia, onde mar e neve se abraçam de vez em quando, mesmo à distância – e, para todos os efeitos, acha Moledo uma dependência dos trópicos, vendo no clima local uma espécie de Caraíbas para holandeses ou europeus do Norte em geral.









