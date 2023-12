A proximidade do Natal, que está já a aproximar-se, provoca uma ligeira movimentação nas coisas de casa e, sobretudo, no temperamento geralmente tranquilo de Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo. Já não são os Natais de antigamente, quando havia um mundo para lá do Natal, ou seja, quando significava aquilo que significava na minha juventude ou em parte da idade madura.









