Rússia entrou na vida da família quando a Tia Benedita tomou conhecimento da existência de Svetlana Ivanova (a quem tratava como "a princesa russa"), nascida em Astrakhan e grande paixão do meu Tio Alberto, gastrónomo e bibliófilo de São Pedro de Arcos. A geografia não era um grande problema para a Tia Benedita, matriarca miguelista da família: tudo o que ficasse para lá de Castro Laboreiro e da ermida da Senhora do Alívio em Pousafoles, diante da serra do Pernidelo, limites de Melgaço – era já terra desconhecida.









Ver comentários