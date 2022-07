Adversários à altura

A Tia Benedita não gostava muito de fidalgotes da província, coisa que ainda abundava durante o seu tempo. Ela achava-os impertinentes, analfabetos, geralmente preguiçosos e quase sempre mal vestidos. Como pertencia a outra época – e não se importava –, não encontrava limites para o seu mau feitio, que atribuíamos à incompatibilidade com a "vida moderna".Éramos injustos. Só o velho Doutor Homem, meu pai, compreendia aquela verrina insistente que não desejava o mal do próximo, mas não lhe depositava uma coroa de louros no frontispício. Ninguém no seu perfeito juízo pensava que, em pleno século XX, depois da invenção do gira-discos ou do alcatrão nas estradas, a Tia Benedita defendia o ensino pelos frades ou o pelourinho para os incréus. A senhora conhecia o mundo – mas não gostava dele. Tinha sentido de humor e não se ofendia facilmente; só os servis de espírito e os fracos de cabeça se atemorizavam ou deixavam surpreender diante do que ficou conhecido como "o seu mau génio".Ela gostava que lhe respondessem à letra e estava sempre preparada para uma boa luta. O Tio Albano de Sousa Homem, republicano e creio que maçon, além de marido da Tia Inés (uma carlista das Astúrias, fidelíssima dos Bourbon), era o seu adversário de eleição. O encontro entre os dois, durante os almoços anuais de Ponte de Lima, era um momento sempre aguardado pelo velho Doutor Homem, meu pai, que se sentava nas proximidades para assistir de cadeirão.A matriarca da família tinha razão. Chegada àquela idade, não precisava de quem apaparicasse a sua retórica reaccionária, mas de quem lhe fizesse frente e a ajudasse a passar melhor o seu tempo, que ela sabia que não voltava. Quando algum imprudente vaticinava melhores dias para o seu miguelismo, a Tia Benedita fingia um sorriso frágil e acrescentava: "Nesta família não temos boas notícias há século e meio. Não me venha com intrujices." Tinha ganho o dia.